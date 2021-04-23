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Пятница, 23 апреля 2021, 12:37 мск

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Мэрия Екатеринбурга перенесла субботник на вторник

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перенес общегородской субботник, который планировался 24 апреля, на ближайший вторник – 27 апреля. Решение было принято сегодня на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Изменчивая уральская погода нас немного подвела. Завтра и послезавтра в Екатеринбурге будет лить дождь, а в следующий вторник, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается и выглянет солнце. Я обязательно приму участие в субботнике. Площадки у нас две – дендропарк на улице 8 Марта и дендропарк на улице Первомайской. Именно эти территории сотрудники администрации Екатеринбурга и будут приводить в порядок», – написал мэр в инстаграме.

Глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова сообщила, что в этом году подготовлено 346 площадок для проведения субботников.

«Среди них есть достаточно большие, такие как набережная реки Исеть. Есть и совсем маленькие, но которые также необходимо привести в порядок. Всех горожан, которые будут задействованы на очистке этих территорий, районные службы благоустройства обеспечат необходимым инвентарем: лопатами, граблями, метлами. Также будет организован и своевременный вывоз мусора за город. Призываю поучаствовать в субботнике всех жителей Екатеринбурга, вне зависимости от того, на какую дату он будет назначен. Ведь можно просто выйти в свой двор и там навести порядок», – отметила чиновница.

При этом в мэрии не уточнили, когда именно планируется традиционная весенняя уборка – во время рабочего дня или после него.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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