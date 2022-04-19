Чиновники выйдут на субботник в Екатеринбурге 30 апреля, если позволит погода

В Екатеринбурге общегородской субботник в этом году предварительно назначили на 30 апреля. В нем традиционно примут участие мэр Алексей Орлов и другие чиновники.

«Предварительно общегородской субботник намечен на 30 апреля. Конечно, многое будет зависеть от погоды. Следите за нашими анонсами», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

В прошлом году субботник сначала был запланирован на 24 апреля, затем его перенесли на 27-е. Нынешняя весна пока не балует теплой погодой. Снег растаял довольно поздно, поэтому парки, которые обычно убирают чиновники, закрывали на просушку.

С 28 марта по 30 апреля в этом году в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. За это время коммунальные службы должны вывезти мусор, скопившийся за зиму под снегом, на полигоны, покрасить урны и скамейки, отреставрировать ограждения и дорожные знаки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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