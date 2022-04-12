Дендропарки Екатеринбурга закрыты для посетителей

Дендропарки на улицах Первомайской и 8 Марта закрыли на просушку. В ближайшие 2-4 недели туда не пустят посетителей, чтобы они не утаптывали газоны. Оба парка сейчас буквально залиты талой водой.

О закрытии парков сообщила председатель комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова. По ее словам, иными способами бороться с талой водой нельзя. В частности, в дендропарках запрещено устраивать дождевую канализацию, потому что для этого нужно копать траншею глубиной минимум 2 метра.

«Парки – особо охраняемые природные территории, где запрещено проводить такие сложные строительные работы, разрушающие корневую систему деревьев. Кроме того, талая вода должна насытить влагой почву. Она нужна деревьям в начале весеннего периода. У нас весна – не всегда дождливое время года. Если учесть, что предыдущее лето было очень жарким, а осень сухой, растениям просто необходимо напиться водой», – пояснила Тамара Благодаткова.

Жители Екатеринбурга в последнюю неделю жаловались на то, что городские парки буквально ушли под воду. Но закрывать будут только два.

«Это помогает, в том числе сберечь газоны: их не утаптывают отдыхающие, что в весенний период очень важно. Закрытие на просушку происходит ежегодно, а срок зависит от погодных условий: от двух недель до месяца. При хорошей погоде период просушки короче», – объяснила председатель комитета благоустройства.

Что касается парка за Дворцом молодежи, который сейчас тоже местами напоминает озеро, – его не закрывают. Но горожан просят пока не пользоваться беговыми дорожками, спортивными и детскими площадками, которые находятся под водой, а также – не выходить на газоны.

«Желательно просто пересекать парки по центральным дорожкам», – отметила Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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