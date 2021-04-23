От Москвы до Махачкалы – куда улететь на майские из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин объявил майские каникулы. Дни с 1 по 11 мая будут выходными в стране. Для тех, кто действительно не будет работать, это возможность устроить себе дополнительный отпуск. «Новый День» узнал, куда можно улететь из Екатеринбурга на «длинные» майские праздники.

Так, прямые рейсы в Сочи из Кольцово с вылетом 30 апреля и возвращением 11 мая обойдутся минимум в 18 тысяч на человека (без багажа). В Калининград в те же даты можно улететь только со стыковкой в Москве – билет будет стоить уже 25 тысяч рублей, в тариф также не включен багаж.

Дешевле всего будет улететь на неожиданные путинские каникулы в столицу – перелет из Екатеринбурга в Москву и обратно обойдется в 6-8 тысяч рублей. Дороже обойдется поездка в Санкт-Петербург – от 14 тысяч рублей.

За 12 тысяч рублей с 4 по 11 мая можно будет улететь из Екатеринбурга в Махачкалу (багаж не включен в стоимость билетов). Подробно о том, как провести каникулы в Дагестане, читайте в репортаже «Нового Дня». За 7 тысяч рублей в те же даты можно будет улететь напрямую из Екатеринбурга на Волгу – в Саратов.

Ранее «Новый День» также писал о том, что открылось авиасообщение с Египтом – напрямую из Екатеринбурга можно улететь в Каир (оттуда еще около восьми часов до Хургады и Шарм-Эль-Шейха), также туроператоры продают горящие путевки в ОАЭ на майские праздники.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

За двухнедельный отдых в лагере родители заплатят от 5 до 23 тысяч рублей. / Суд отпустил из-под домашнего ареста 83-летнего тренера, обвиненного в педофилии. / Пироману, погубившему 8 человек, дали пожизненное (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»