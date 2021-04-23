Сортировка встанет: с 15 мая закроют половину Бебеля и движение трамваев

С 15 мая до 20 июля закроется движение по половине моста на улице Бебеля – от Готвальда до Кирова. Транспорт пустят по оставшимся полосам – в оба направления. Автомобилистов ждут огромные пробки. Также с 15 мая на 2 дня не будут ходить некоторые трамваи на Сортировке.

«Городское управление дорожно-строительных работ в связи с ремонтом моста закроет движение транспорта по нечётной стороне улицы Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова, с 15 мая по 20 июля 2021 года. На время перекрытия движение транспортных средств будет направлено по чётной стороне улицы Бебеля», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Автомобилисты прогнозируют транспортный коллапс на этом участке.

Кроме того, с 15 до 17 мая закроют движение трамваев № 7, 10, 12, 13, 24 по улице Технической, от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей» в обоих направлениях. На это же время автомобили не смогут проехать по Технической около дома № 28а. На переезде будут ремонтировать трамвайные пути.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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