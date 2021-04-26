В мэрии рассказали, когда начнут сезон ремонтов с перекрытиями дорог

В Екатеринбурге основные дорожные ремонты начнутся после завершения майских каникул, которые объявил президент. Как рассказал директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов, подрядчики планируют выйти на объекты после 15 мая, если позволит погода. Он затруднился назвать участки, где начнут ограничивать движение, но отметил, что полного перекрытия не будет нигде, кроме двух путепроводов.

Это, во-первых, мост на Блюхера – его закроют с 1 мая, ремонтировать мост будут до осени. Со вчерашнего дня частично перекрыт мост на Бебеля – сейчас, в середине дня, движение по нему с Сортировки сильно затруднено. Пока на мосту идут подготовительные работы перед масштабным ремонтом. Антон Козлов уточнил, что с 15 мая нечетная сторона моста будет полностью закрыта, работы планируют завершить до 20 июля. Отметим, «Уралдортехнологии» уже предупредили, что закроют движение транспорта на пересечении улицы Луганской с Объездной с 15 мая по 15 сентября. Очевидно, здесь также все лето будут пробки.

Добавим, всего за лето отремонтируют 45 участков дорог, ранее мы публиковали карту.

Карта дорожных ремонтов сезона 2021

Кроме того, запланированы работы по строительству трамвайной ветки в Академический, дороги к объектам Универсиады, которые построят в Академическом и в будущем Новокольцовском микрорайоне, выделены деньги на достройку ЕКАДа, объявлен конкурс на строительство развязки у «Калины». Все эти объекты за сезон не сделают, но в 2021 году работы по ним должны стартовать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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