Из-за ремонта Блюхеровский мост полностью перекроют для транспорта 1 мая

С 1 мая движение транспорта по Блюхеровскому мосту будет прекращено в связи с дорожным ремонтом. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Блюхеровский мост мы уже взяли в работу с 18 марта. Ограничили движение по одной из полос. Начали разбирать. Возведён строительный городок. Полное перекрытие планируем 1 мая. Объезд общественного транспорта будет осуществляться по ул.Малышева. Второй путь объезда будет по улицам .Норильская-Фронтовых бригад-Шефская».

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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