В Екатеринбурге стартовал сезон дорожных ремонтов (КАРТА)

В Екатеринбурге стартовал сезон летних дорожных ремонтов. Сегодня в администрации города прошло совещание, на котором обсуждалось устранение выбоин, образовавшихся за зиму, их заделывают холодным асфальтом и асфальтобетонной срезкой. Из крупных дорожных работ пока известно только об одном объекте.

С выходных перекрыта полоса на Блюхеровском мосту, его будут закрывать полностью, что в итоге обернется пробками на Шефской и ЖБИ. О сроках станет известно за 20 дней до перекрытия. Всего в планах – ремонт 45 участков дорог, на 18 из которых потратят федеральные деньги по программе «Безопасные и качественные дороги». «Новый День» публикует карту ремонтов.

Карта дорожных ремонтов сезона 2021

Кроме того, запланированы работы по строительству трамвайной ветки в Академический, дороги к объектам Универсиады, которые построят в Академическом и в будущем Новокольцовском микрорайоне, выделены деньги на достройку ЕКАДа, объявлен конкурс на строительство развязки у «Калины». Все эти объекты за сезон не сделают, но в 2021 году работы по ним должны стартовать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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