Вице-премьер Хуснуллин: ЕКАД достроят в 2023 году (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня находится вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он проверяет, как идет подготовка к Универсиаде-2023. В рамках визита он побывал на участке ЕКАДа, на достройку которого только в прошлом году федерация выделила 2 млрд рублей.

Чиновник приехал в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Владимира Якушева. По словам вице-премьера, дорога, открытие которой запланировано на 2025 год, может быть сдана в 2023 году – работы идут с опережением графика. Планы по закольцовыванию ЕКАДа в 2023 году подтвердил начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. После короткого брифинга Хуснуллин со стройплощадки уехал.

Как сообщили в департаменте информполитики, сегодня ему также показали стройку общежитий к Универсиаде неподалеку от «Екатеринбург-Экспо». Уже завершено возведение коробок, идут внутренние работы с остеклением и прокладываются коммуникации. Всего к студенческим играм построят 5 общежитий на 11 тысяч человек, Дворец водных видов спорта, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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