Платные участки, срывы сроков и миллиарды. Как строили кольцо вокруг Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге состоится торжественная церемония открытия последнего участка кольцевой автодороги, которая опоясывает уральскую столицу. «Новый День» вспоминает, как строили ЕКАД, как срывали сроки, просили деньги у Москвы, пускали под ковш экскаватора съезды в садовые поселки и собирались сделать часть кольца платным.

Формально кольцевую вокруг города – тогда Свердловска – решили строить 50 лет назад, тогда же она появилась в Генплане, но официальной отсчет, как правило, ведут с 1982 года, когда УралгипродорНИИ разработал технико-экономическое обоснование строительства кольца. Собственно работы должны были начаться в 1991 году, но помешали известные события, и это была первая отсрочка в истории будущего ЕКАДа.

Дебютный участок построили в 1992 году, он связал Большой Исток и Семь Ключей. Второй отрезок – от Семи Ключей до Новоберезовского – строили шесть лет, с 1994-го по 2020-й. На третий – от Новоберезовского до Верхней Пышмы – ушло пять лет, с 1997 по 2002 год. Еще пятилетка понадобилась на строительство участка от Верхней Пышмы до съезда на Серовский тракт, его ввели в эксплуатацию в 2007 году.

Кстати, тогда власти обещали, что сдадут ЕКАД «лишь к 2015 году». И еще предупреждали, что на сроки могут повлиять «обстоятельства». «Замечу, что планам могут помешать два обстоятельства: ранние заморозки и проблемы с доставкой строительных материалов. Но надеемся, что с такими трудностями мы не столкнемся, и работы будут окончены в срок», – говорил тогда глава свердловского Управления автодорог Владимир Плишкин.

Его словам не суждено было сбыться. За три года построили участок, который связал Серовский и Пермский тракты – работы велись с 2008-го по 2011-й, а после началось строительство т.н. южного полукольца протяженностью примерно 36 километров. По состоянию на 2012 год стоимость работ оценивалась в 17,7 млрд рублей, но поскольку такой суммы в бюджете не нашлось, рассматривалось два варианта выхода из ситуации. Первый – сделать южный отрезок ЕКАДа платным. На разработку соответствующего проекта даже потратили 14,5 млн рублей, однако после о планах брать с автомобилистов деньги за проезд по этой части кольца забыли.

Второй – решать проблемы по мере поступления: южную часть поделили на три пусковых отрезка, и начали строить. По первоначальным прикидкам, на это должно было уйти около 9-10 лет, однако снова вмешались обстоятельства. Например, негативно на сроках сказалось ослабление курса рубля в 2014 году. Тогда власти были вынуждены перекраивать бюджет. «Резали по живому», в том числе пошли под нож затраты на дорожный фонд, на ЕКАД тогда оставили только 600 млн рублей. «То, что необходимо для работ в первом квартале, чтобы они не прекращались», – объяснял тогда глава бюджетного комитета заксо Владимир Терешков.

Не обошлось и без других проблем, не связанных с финансами. В октябре 2015 года предполагалась сдача первой очереди южного полукольца. Однако не удел оказались дачники, имеющие садовые участки в СНТ поблизости. Во время стройки съезды к поселкам, где жили на тот момент около 2 тысяч человек, в том числе – постоянно, попросту срыли, а новые не сделали. В итоге людям пришлось искать пути объезда и выезжать «на большую землю», давая 27-километровый крюк.

Несмотря на все трудности, предпоследний, 11-километровый, участок южного полукольца закончили в 2017 году. На открытие тогда приезжал министр транспорта РФ Максим Соколов, который прокатился по новой дороге на велосипеде. Тогда же, в 2017-м, стала известна сумма, необходимая для достройки ЕКАДа, – 8,5 млрд рублей. Деньги нашлись небыстро, да и сумма подросла. Строительство последнего участка ЕКАД – от Челябинского до Полевского тракта – началось лишь в 2019 году. Стоимость объекта составила на тот момент 8,9 миллиарда рублей.

То, что ЕКАД сдадут в 2022-м, стало известно совсем недавно. Еще в прошлом году во время визита вице-премьера РФ Марата Хуснуллина говорилось, что работы могут завершить в 2023-м, если пойдут с опережением графика, а вообще-то плановый срок сдачи – 2025-й. Осенью прошлого года губернатор Евгений Куйвашев писал в своем аккаунте в соцсети, что договорился с федеральными властями о выделении дополнительных средств, что позволит ускорить работы.

Однако, несмотря на то, что сегодня состоится официальное открытие, за которым будет наблюдать президент России Владимир Путин, окончательно ЕКАД не готов. Сейчас на пересечении кольца с М-5 идет строительство многоуровневой транспортной развязки из восьми съездов и эстакады. Проезд по кольцу будет открыт, но съезды, ведущие на Челябинский тракт, вероятно, нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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