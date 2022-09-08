Путин открыл ЕКАД

Президент России по видеоконференцсвязи сегодня открыл ЕКАД. Объездная дорога, которую строили 30 лет, сегодня проходит торжественную сдачу. Перерезать ленточку и поблагодарить дорожников за работу сегодня поехали полпред Якушев, губернатор Куйвашев и мэр Екатеринбурга Орлов. Путин из Москвы открывал сегодня дороги «в пакете». «Сегодня мы открываем сразу несколько новых, протяжённых участков автомобильных дорог в Московской, Свердловской и Челябинской областях. На территории Московской области вводим в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва-Казань» и тем самым по сути даём старт работе этой значимой трассы. После реконструкции будет запущено движение на одном из отрезков автострады М-5. Его расширение до четырёх полос улучшит транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала – Челябинском и Екатеринбургом. После третьего, завершающего этапа строительства будет полностью открыта кольцевая автодорога. В регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения, в лучшую сторону изменится экологическая ситуация.

Проведённая работа – это ещё один важный шаг в развитии надёжного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны», – отметил в своей речи президент Путин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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