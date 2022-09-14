Екатеринбургский митрополит проехал по ЕКАДу и призвал выбрать имя новой трассе

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений опубликовал в своём телеграме видео, на котором он за рулём автомобиля тестирует обновлённый ЕКАД. В записи клирик поздравил свердловского губернатора Евгения Куйвашева с переизбранием на пост главы региона, а также напомнил о наказе президента России Владимира Путина, который, открывая Екатеринбургскую кольцевую, призвал давать имена новым трассам, ориентируясь на мнение людей.

«Я предложил назвать новую трассу от Екатеринбурга до Казани «Екатерининской». Эту идею поддержали в моем телеграм-канале, поддерживают ее и наши друзья из Фонда святой Екатерины. Так что, выполняя поручение Владимира Владимировича Путина, давайте продвигать название «Екатерининская» вместе», – сказал митрополит.

Екатеринбург, Елена Сычева

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