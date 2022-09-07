ЕКАД откроют 8 сентября при участии Путина

Завтра в Екатеринбурге торжественно откроют третий пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой автодороги. В церемонии по видеосвязи примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также ожидается участие в мероприятии в формате видео-конференц-связи заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Напомним, третий пусковой комплекс кольцевой автодороги соединяет Полевской тракт с Челябинским шоссе (М-5). На пересечении с федеральной трассой завершается строительство многоуровневой транспортной развязки, которая представляет собой полный клеверный лист, состоит из восьми съездов и эстакадой части. Строительство завершающего участка кольцевой автодороги началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 километра. Общая стоимость работ по контракту составила 8,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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