ЕКАД замкнули на картах (СКРИН)

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу замкнули. Правда, пока только на картах. Пользователи отмечают, что получившийся контур напоминает голову медведя.

Что до официального открытия движения по ЕКАДу, то с большой долей вероятности, оно состоится на этой неделе. На торжественную церемонию ждут вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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