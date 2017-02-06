Общественные слушания по 3-й очереди ЕКАДа – из 680 присутствующих оказалось только 50 обитателей спорных садов

Публикации за 06.02.17

Сегодня в ДК железнодорожников прошли общественные слушания, организованные областным Минстроем и посвященные 3 очереди ЕКАДа. Стройка должна затронуть сразу несколько садоводческих товариществ, и обитатели участков этим крайне недовольны. Они заявляют, что у строителей дороги был вариант, не затрагивающий интересы садоводов, но от него почему-то отказались.

Владелец земель, по которым пройдет 3 очередь объездной дороги, оказалось некое ООО «Комплекттехмаркет», и его представитель Владислав Гузиков для начала сообщил присутствующим, что он «тоже садовод и все понимает». Затем рассказал, что его компания планирует комплексную застройку всего этого района, в которой будет и зона для предприятий и огромный жилой сектор с постройками «не более 4 этажей». Он заявил, что вредные производства на территорию компания не пустит, лес рубить не будет, будут только деревянные дома.

Выступавший от имени ОНФ Олег Залесский пообещал быть кратким и рассказал, что на совещании в областном министерстве, на которое были приглашены представители 10 коллективных садов, вопрос решился положительно за 18 минут. И выразил надежду, что здесь все произойдет также. От имени садоводческих товариществ выступил председатель СНТ «Таежный» Александр Шишов, о котором Владислав Гузиков сообщил, что «сегодня он задаст правильные вопросы». Александр предложил проект поддержать и неожиданно предложил всем садоводам вступать в некий недавно созданный Координационный совет садоводов, который будет защищать права владельцев участков. Затем рассказал, что в качестве требований, Координационный совет выдвинет условия установки в садах коммуникаций, принятых для городских жилищ (газ, дороги, канализация, водоснабжения).

Слушания предсказуемо закончились голосованием по проекту. 682 из числа присутствующих проголосовали «за», против – 7, воздержались – 3.

Между тем, собственно садоводы СНТ «Таежное», присутствующие на слушаниях в количестве 10 человек, выразили удивление множеством незнакомого народа и отсутствием собственно садоводов из их товариществ. Садоводы рассказали, что лес возле их участков уже вырубается и никто с ними особенно не советуется. Стройка в общей сложности затронет инетересы 10 садовых товариществ. При этом около трети обитателей садов живут там стационарно и даже имеют прописку. «Нас как-то все стали воспринимать как основную препону окончания строительства ЕКАДа. Очень быстро как-то забыли, что был другой проект, по которому объездная проходит дальше – около Шабров», – говорит один из садоводов СНТ «Таежное» Владимир Звонков.

Владельцы садов пытались судиться с нынешними обладателями земель, и неоднократно. В 2015 году обитатели сада обнаружили, что их земли проданы ООО «Комплекттехмаркет». Садоводы начали судиться с ООО, но проиграли. МУГИСО представило в суд приказ министерства госимущества Свердловской области от 29 мая 2014 года о продаже участка, на котором расположен сад, «Комплекттехмаркету».

Судя по картотеке арбитражных дел и данным системы «Контур-фокус», участок земли, по которому должна пройти 3 очередь ЕКАДа с кадастровым номером 66:41:0000000:0066, был продан компании ООО «Комплекттехмаркет» в 2005 году. В числе учредителей ООО был и небезызвестный на Урале историями с банкротствами Илья Гаффнер. В 2008 году доли семейства Гаффнеров в предприятии ООО «Комплекттехмаркет» были проданы Ильей Гаффнером нынешним учредителям компании Богдану Навороку и Сергею Капанину. В 2010 участок был разделен сначала на 2 (66:41:0000000:160 (земли сельскохозяйственного назначения) и 66:41:0507068:8 (земли населенных пунктов), а затем еще на несколько более мелких. С 2009 начинаются многочисленные суды с администрацией города Екатеринбурга и территориальным представительством госимущества относительно статуса земельных участков.

Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги началось в 1994 году. Губернатор Эдуард Россель выстроил полукольцо, которое соединило Челябинский, Тюменский и Серовский тракты. При Александре Мишарине закончили строительство участка кольцевой автодороги между Серовским и Пермским трактами. Пустили – в октябре 2011 года. Завершающая часть ЕКАДа стала самой трудной и породила целую серию скандалов. Этот участок кольцевой пришлось разбить на 3 составляющих. Первая – протяженностью 8 километров, от Пермского тракта до поворота на поселок Медный, была пущена в декабре 2015 года. Сейчас строится второй участок – от поселка Медный до Полевского тракта. Параллельно ООО «ПК УралДорТехнологии» проектирует последний, третий пусковой участок. Ранее рассматривалось 3 варианта прохождения последней 3-ей части автодороги, которая должна замкнуть кольцо.

Согласно первому из них, дорога пойдет в обход Южного лесопарка в Чкаловском районе города. В таком случае не будет необходимости в серьезной вырубке лесов, но в то же время под снос попадет более 150 садовых участков (СНТ «Таежное», «Березовая роща», «Березка 1», «Березка 2», «Радуга», «Межгорье», «Плутон», «Звездный», «Лесные братья», «Победа 1» «Победа 2»). Кроме того, длина дороги получалась больше по сравнению с другими вариантами, а значит, и стоимость строительства – выше.

Второй вариант строительства трассы через Южный лесопарк не требовал сноса садовых участков. Единственный недостаток – дорога должна пройти через северную часть лесопарка, которая является особо охраняемой природной территорией.

Третий вариант – дорога должна пройти по территории «перспективной малоэтажной застройки» Попов Лог. В этом случае страдают только 10 садовых товариществ. И, как оказалось, именно этот вариант был выбран как окончательный.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 06.02.17

В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали 10 человек (ФОТО). / Суд отказал в аресте владельцев собак, которые загрызли 7-летнюю девочку. / Дело серийного маньяка, совершавшего человеческие жертвоприношения во славу сатаны, направлено в суд. ВИДЕО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»