Федеральное правительство даст денег, чтобы достроить ЕКАД досрочно

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил информацию о выделении денег из федерального бюджета на достройку ЕКАДа.

«Свыше 11 млрд рублей направим 20 субъектам Российской Федерации на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на участок Екатеринбургской кольцевой автодороги. О его строительстве мы говорили с главой Свердловской области во время поездки в регион на прошлой неделе», – заявил он на заседании правительства.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев говорил, что в случае выделения денег Екатеринбургскую кольцевую дорогу смогут замкнуть не в 2023 году, как это планировалось, а в 2022-м. При этом на дорогу уже выделяли 2 млрд, что позволило перенести срок окончания строительства с 2025 года. ЕКАД строят еще с начала 90-х годов. К настоящему времени незамкнутым остается участок между Полевским и Челябинским трактом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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