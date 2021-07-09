Из-за трассы М12 Свердловской области раньше дадут денег на завершение ЕКАД

Более раннее выделение федеральных средств на завершение строительства ЕКАДа позволит замкнуть его уже к сентябрю 2022 года. А это значит, что регион будет готов к подведению к нему строящейся трассы М12 – Москва – Казань – Екатеринбург. В дальнейшем же трасса пойдет еще дальше. Об этом сообщил в Инстаграм губернатор Евгений Куйвашев.

«Состоялось по-настоящему важное событие: президент Владимир Путин предложил продлить трассу Москва – Казань – Екатеринбург до Тюмени и Челябинска. Что это значит для Свердловской области? Нам раньше выделят федеральные средства на завершение ЕКАД. Это позволит нам замкнуть кольцевую дорогу к сентябрю 2022 года. А уже к 2024 году, по обещанию зампреда правительства Марата Хуснуллина, трасса М12 дойдет до Екатеринбурга. Когда трасса будет полностью достроена, Екатеринбург будет соединен высокоскоростными дорогами с Челябинском, Тюменью, Пермью. Мы навсегда избавимся от пробок в районе Ревды и на переезде в Богданович. Не побоюсь сказать, что это самый крупный дорожный проект за всю историю Урала», – написал Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков обещал, что до 2023 года область завершит все мероприятия по замыканию кольца и устранению самого сложного участка с расширением дороги в районе аэропорта Кольцово от Тюменского до Челябинского тракта.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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