Движение по ЕКАДу полностью закроют из-за строительства моста

Администрация Екатеринбурга предупреждает о полном перекрытии движения по ЕКАДу в районе Компрессорного микрорайона. Ограничения будут вводиться дважды:

– с 22 по 24 ноября с 21:50 до 23:00;

– 25 ноября с 21:30 до 22:30.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты ООО «Мостстройпроект» будут заниматься строительством моста над железнодорожными путями. Объезд закрытого участка будет организован по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей, Бахчиванджи, переулку Боковому и Кольцовскому тракту.

Добавим, сегодня на пресс-конференции министр транспорта Свердловской области Василий Старков подтвердил планы по полному закольцовыванию ЕКАДа в 2022 году, движение пустить по новым участкам также должны в следующем году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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