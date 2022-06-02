Хуснуллин подтвердил: ЕКАД достроят в срок

Президент Владимир Путин проводит совещание по теме дорожных ремонтов. С отчетом выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подтвердил, что ЕКАД достроят в этом году. И в целом, по его словам, все дорожно-инфраструктурные проекты будут продолжены и завершены. В рамках реализации пятилетнего будет построено и реконструировано примерно 4 тысячи км дорог.

Напомним, первоначально ЕКАД планировали замкнуть к 2023 году, но затем сроки скорректировали. Федеральное правительство на это выделило 2 млрд рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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