Движение на ЕКАДе, где рухнул мост, восстановлено

На месте обрушение моста на ЕКАДе восстановлено движение в обе стороны. Мост подняли около часа ночи.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, виновник аварии установлен. Это мужчина 1979 года рождения, уроженец Татарстана. Он перевозил на МАЗе негабаритный груз, не учел его размер и снес мост. После этого водитель проехал дальше и попытался скрыться, даже не сообщив в полицию о том, что трассу перекрывают упавшие конструкции. По счастью, никто в ЧП не пострадал.

Напомним, на 42 километре ЕКАДа накануне около 22:35 грузовик снес пешеходный мост. Аналогичное ЧП в сентябре было на Челябинском тракте. Тогда выяснилось, что конструкция никак не была закреплена на опорах, это типовое решение при установке пешеходных мостов, эксперт пояснил, почему так делают.

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.21

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