На пожаре в Сысерти погиб ребенок

Этой ночью в Сысерти случился пожар в многоквартирнике – в одной из квартир загорелась мебель. По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из дома смогли эвакуироваться 24 человека, в том числе четверо детей. К сожалению, без жертв не обошлось.

В департаменте информполитики губернатора рассказали, что погиб ребенок 2016 года рождения. Еще двое детей – 2018 года рождения – пострадали, они находятся в больнице Сысерти, минздрав контролирует ход лечения. Администрация муниципалитета должна предоставить погорельцам временное жилье. Причины пожара выясняются.

Добавим, в ночь на 15 апреля в жутком пожаре в селе Бызово в Горноуральском городском округе погибли пятеро детей. Чудом удалось спасти двух детей, также выжили находившиеся в доме взрослые.

Сысерть, Людмила Прокофьева

Сысерть. Другие новости 25.04.21

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