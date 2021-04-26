Прививку от Covid-19 можно поставить в шести торговых центрах Екатеринбурга

В Екатеринбурге на этой неделе будут работать прививочные кабинеты в шести торговых центрах. В них можно будет поставить вакцину от коронавируса без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт и полис.
Бесплатная вакцинация от Covid-19 проводится на следующих площадках:
ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) 27 апреля с 14:00 до 20:00;
ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) 28 апреля с 15:00 до 19:00;
ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) 29 апреля с 10:00 до 17:00;
ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) 27 и 29 апреля с 10:00 до 15:00;
ТЦ «Омега» (проспект Космонавтов, 21) с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16:00 до 19:00;
ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) 28 апреля с 13:00 до 17:00.
Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал горожан активнее прививаться и не ждать появления новой вакцины. В прививочных кабинетах сейчас доступен только препарат «Спутник V». В уральской столице охват вакцинации населения остается низким – чуть более 10%.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 26.04.21
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