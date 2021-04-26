В Свердловской области в очереди на прививку стоят 162 тысячи человек

Несмотря на увеличение поставок вакцины от коронавируса, в Свердловской области сохраняется огромная очередь желающих поставить прививку. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе, на сегодняшний день в листе ожидания находятся 162 686 человек, в том числе 59 304 жителя Екатеринбурга.

Вакцинация от Covid-19 проводится в поликлиниках по месту жительства, а также в прививочных кабинетах, организованных в торговых центрах. Однако временные медпункты в ТЦ не пользуются большой популярностью. Как рассказал сегодня главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, за минувшие выходные в двух крупных торговых центрах привилось всего 155 человек. Он отметил, что сейчас дефицита вакцины «Спутник V» нет, но люди сами не спешат ставить прививку. При этом врач считает неправильным применять какие-либо административные меры для увеличения охвата населения вакцинопрофилактикой от коронавируса.

По данным оперативного штаба, на 26 апреля в Свердловской области первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 357 460 человек, вторым компонентом – 221 722 человек. Ранее Харитонов сообщал, что в регионе были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом у людей, которые поставили первый компонент вакцины «Спутник V». Привитые перенесли Covid-19 в легкой форме. Среди прошедших полный курс вакцинации заболевших не было.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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