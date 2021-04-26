Благодатный огонь в Екатеринбург доставит Фонд святой Екатерины

Сегодня у православных верующих начинается Страстная седмица – неделя, когда Церковь вспоминает последние земные дни Христа. В эти дни верующие соблюдают строгий пост, чтобы подготовить себя к светлому празднику Пасхи. Одним из главных чудес Пасхи является схождение в Храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатного огня.
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Екатеринбург Благодатный огонь доставит Фонд святой Екатерины.
«Пасха – один из самых главных праздников для всего мира, который объединяет миллионы православных, и очень важно, чтобы в этот день частицу Благодатного огня, являющегося символом воскресшего для всех христиан Спасителя Иисуса Христа, получили все верующие. Фонд доставит Благодатный огонь из Москвы в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала», – рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.
Отметим, что в прошлые годы Благодатный огонь в Екатеринбург привозили напрямую из Иерусалима – Фонд святой Екатерины оправлял на святую землю паломников, но сейчас страна закрыта для посещения.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Телеграм-канале поблагодарил Фонд святой Екатерины, который на протяжении последних лет помогал доставлять Благодатный огонь на Средний Урал, и выразил надежду, что и в нынешнем году «у друзей и помощников Екатеринбургской епархии хватит сил и возможностей, чтобы оперативно доставить великую святыню для освящения и утешения всех нас непосредственно из Иерусалима в Екатеринбург».
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 26.04.21
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