В продаже появились пасхальные куличи, капкейки и макаруны (ФОТО)

В магазинах Екатеринбурга в продаже появились куличи, в кафе – пасхальные пряники, капкейки и даже макаруны. Пекарни начали принимать заказ на изготовление традиционных блюд к Пасхе, в том числе можно выбрать вариант без глютена.

В магазинах Екатеринбурга на этой неделе уже появились куличи и праздничная атрибутика к Пасхе, которую православные будут отмечать в воскресенье, 2 мая. Так, в «Перекрестке» 100-граммовый кулич стоит 39,90 рублей, 250-граммовый – 79,90. Полукилограммовый пасхальный кекс обойдется в 189 рублей. Продавцы говорят, что пока не все поставщики привозят пасхальную выпечку, ближе к пятнице ассортимент товаров будет намного шире.

Кофейни и пекарни города тоже готовятся к празднику. Например, в кондитерской Baracookie уже продают пасхальную раскраску (290 рублей), декор для куличей (490 рублей). Также можно найти пасхальные капкейки за 690 рублей, медовое яйцо с кремчизом за 390 рублей, пасхальные макаруны за 490 рублей и пряники за 190 рублей.

А в кондитерской Bezmuki открыт предзаказ на изготовление куличей без глютена, печь которые будут с 30 апреля по 2 мая. Маленький кекс (230 г) будет стоить 530 рублей, большой (340 г) – 690 рублей.

Напомним, в этом году 2 мая в Екатеринбурге не будет крестного хода, его отменили из-за эпидемиологической ситуации. Но праздничные службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Архиерейское богослужение начнется в Пасху в полночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. В пасхальное воскресенье митрополит приглашает всех на вечерню в Храме-на-Крови. Она начнется в 16 часов.

Благодатный огонь доставят в Екатеринбург из Москвы, поскольку Иерусалим закрыт для посещения. Сначала его привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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