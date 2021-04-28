Роспотребнадзор советует на Пасху мыть яйца, чтоб не подхватить сальмонеллез

Роспотребнадзор перед Пасхой выпустил памятку по покупке безопасных продуктов для праздничного стола. Чтобы не заболеть сальмонеллезом, нужно покупать свежие яйца и обязательно мыть их, творог следует выбирать только свежий, а при покупке куличей нужно обратить внимание на состав.

«При выборе яиц следует обратить внимание на состояние скорлупы, желтка и белка. При наружном осмотре яиц устанавливается цвет и загрязненность скорлупы, ее целостность. Согласно нормам, грязными считаются яйца со следами помета, крови, содержимого яйца. Их не должны допускать к продаже. В предприятиях торговли можно воспользоваться прибором для определения качества яиц путём их просвечивания – овоскопом», – говорится в советах управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На грязных яйцах может находиться возбудитель сальмонеллеза – острой кишечной инфекции, которая поражает органы пищеварения. Чтобы уберечься, нужно выбирать в магазине свежие яйца, а дома тщательно мыть их перед готовкой, сырые яйца есть нельзя. Хранятся яйца не более 25 суток.

Творог санитарные врачи советуют выбирать свежий и качественный. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: она должна быть герметичной. Также смотрите на маркировку. Если на ней указано «творожный продукт», то это – продукт, содержащий растительные и животные жиры, консерванты.

Покупая куличи, нужно обратить внимание на состав. По данным Роспотребнадзора, в приготовлении качественных пасхальных кексов используются яйца, сливочное масло, сахар, маргарин и подсластитель.

Напомним, пасхальная выпечка уже появилась в продаже. Купить можно не только куличи, но и пряники, капкейки и макаруны.

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