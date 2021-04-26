Крестного хода на Пасху не будет

В этом году в Екатеринбурге не будет традиционного крестного хода на Пасху, которая в этом году отмечается 2 мая.

Об этом написал в своем телеграм-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга. Эпидемическая обстановка в этом году вынудила власти отменить также первомайскую демонстрацию и полюбившееся всему народу шествие Бессмертного полка», – сообщил владыка Евгений.

Он также написал, что в Пасхальную ночь праздничные службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии. Архиерейское богослужение начнется в Пасху в полночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. В Пасхальное воскресенье митрополит приглашает всех на вечерню в Храме-на-Крови. Она начнется в 16 часов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.04.21

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