Главный санврач попросил не ходить в храмы на Пасху и Ураза-байрам

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских выпустил обращение к верующим и попросил их воздержаться от посещения храмов в религиозные праздники. Он отметил, что даже несмотря на начавшуюся вакцинацию риски заразиться коронавирусом высоки.

«Чтобы защитить себя и своих родных от этой опасной инфекции, не омрачить светлые праздники, рекомендуем встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без посещения мероприятий с массовым пребыванием людей. Если вы все же планируете посетить храм в эти дни, необходимо соблюдать все действующие рекомендации: защитить органы дыхания медицинской маской; регулярно обрабатывать руки антисептиками; соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в том числе на улице», – рассказал главный санврач региона.

Добавим, в этом году православные не будут проводить крестный ход на Пасху, но праздничные службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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