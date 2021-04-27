Свердловчане стали чаще жаловаться на соседей, мучающих собак

Департамент ветеринарии Свердловской области не выявил заметного сокращения или увеличения числа безнадзорных животных за время «коронавирусного» года. Тем не менее, проблему бездомных собак надо решать.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента ветеринарии Игорь Стрельцов. «Уменьшение или увеличение количества животных департаментом не отмечено, так как нет адекватной методики, – пояснил он. – Но на улицы поступают животные, которые выбрасываются, и их потомство поступает». Он напомнил, что одним из методов регулирования численности животных является стерилизация, и рассказал, что департамент регулярно организует дни льготной стерилизации. В феврале подведомственные ему учреждения сделали 400 таких операций, они пользуются спросом, это направление будет развиваться.

Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман назвала еще одну особенность прошлого года. За время пандемии зоозащитники стали получать гораздо больше жалоб от граждан на соседей, которые жестоко обращаются со своими домашними животными, в первую очередь – собаками. По словам Вайман, горожане жалуются на то, что владельцы собак либо надолго запирают своих животных на балконах, либо наоборот, выпускают их на прогулку без должного контроля, что способствует увеличению безнадзорных стай.

Депутат заксо Михаил Ершов сообщил, что строительство приютов для бездомных животных во многом зависит от правительства Свердловской области. «Необходимо менять методику формирования субвенций для муниципалитетов, – заявил он. – Сейчас она формируется из расчета 23 рубля на каждого жителя муниципалитета. Такая норма принята в 2014 году. С тех пор прошло 7 лет, цены изменились, изменилась жизнь. Выносим вопрос на комитет (по развитию МСУ, – прим. ред.), будем рассматривать этот вопрос с минфином. Но нас настораживает то, что не все муниципалитеты вообще пользуются этими субвенциями, решают проблему каким-то своим образом, и их все больше и больше».

Игорь Стрельцов подтвердил, что в целом в области на такие субвенции ежегодно выделяется 105 млн рублей, а осваивается только 70-80%. «Некоторые муниципалитеты их не получают, что-то делают самостоятельно», – сказал он. По мнению Вайман, организации на местах не заявляются на заключение контракта потому, что расценки очень низкие. «Туда пойдут только мошенники, которые просто не исполняют контракты, а выводят бюджетные средства в никуда», – считает она.

Как уже писал «Новый День», в марте по решению суда в Артемовском закрыли службу по отлову бездомных собак, где животные содержались в антисанитарных условиях, а в последнее время и вовсе жили в обычном гараже. Закрытия организации долго добивались зоозащитники, которые говорили об издевательствах над бездомными собаками. Сегодня Игорь Стрельцов подтвердил, что животных, отловленных в Артемовском, везут в другие города, где контракты по содержанию бездомных собак исполняются более добросовестно.

Отметим, ранее в заксобрании звучали предложения не «распылять» средства по муниципалитетам, а создать областную организацию, которая будет строить приюты для животных, обслуживающие сразу несколько городов. Пока эта идея находится в стадии обсуждения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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