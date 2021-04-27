На Урале опасность пожара есть в 25 муниципалитетах

В Свердловской области расширен список муниципальных образований, где объявлен особый противопожарный режим, сообщили в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, сейчас он действует в 25 муниципальных образованиях. В их числе – Камышлов, Каменск-Уральский и Каменский район, Гари, Верхнее Дуброво, Ивдель, Ревда, Староуткинск, Тавда, Североуральск, Восточное, Галкинское, Зареченское, Калиновское и Обуховское сельские поселения, Березовский, Сысерть, Реж, Талица, Тугулым, Богданович, Шали, Атиг, Сосьва и Екатеринбург.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим утверждают главы муниципальных образований. «Режим предписывает неукоснительное выполнение требований федерального государственного пожарного надзора в области пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Пиротехническую продукцию рекомендуется использовать на специально отведенных для этого площадках, вдали от строений, парков и лесных массивов; использовать пиротехнику следует в строгом соответствии с инструкцией производителя», – сообщили в областном управлении МЧС России.

Там также рассказали, что нарушение требований чревато штрафами для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, а для юрлиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Ранее «Новому Дню» сообщали в департаменте информполитики региона, что в муниципалитетах, вошедших в список, запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, даже в металлических бочках. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населенных пунктах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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