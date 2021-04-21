В 16 муниципалитетах Свердловской области введен особый противопожарный режим

В Свердловской области в 16 муниципалитетов выведен особый противопожарный режим. В список вошли 16 муниципалитетов:

Камышловский ГО

Каменск-Уральский ГО

Гаринский ГО

городской округ Верхнее Дуброво

Ивдельский ГО

Каменский ГО

городской округ Ревда

городской округ Староуткинск

Тавдинский ГО

Восточное сельское поселение Камышловского ГО

Галкинское сельское поселение Камышловского ГО

Зареченское сельское поселение Камышловского ГО

Калиновское сельское поселение Камышловского ГО

Обуховское сельское поселение Камышловского ГО

Берёзовский ГО

Североуральский ГО.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики губернатора региона, в муниципалитетах, вошедших в список, запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, даже в металлических бочках. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы в лесу, на полях, в населённых пунктах.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, для выявления нарушителей при лесничествах создаются патрульные группы. В них входят работники лесной охраны и правоохранительных органов.

Напомним, что в Екатеринбурге особый противопожарный режим будет введен с 26 апреля 2021 года.

По прогнозам синоптиков, погода в Свердловской области, которая пережила ультраполярное вторжение в выходные, начнет улучшаться с 21 апреля. В следующий викенд прогнозируется потепление до 16-17 градусов выше ноля.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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