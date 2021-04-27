Облсуд отказался выпускать из-под ареста сотрудника ОВД-Инфо

В Свердловском облсуде сегодня рассмотрели апелляцию по делу правозащитника Сергея Зыкова, которого задержали на акции протеста 21 апреля. Ранее ему дали 9 суток ареста, в апелляции оспорить решение не удалось. Об этом сообщается в сообществе «Екатеринбург – за свободу».

Задержание Зыкова стало одним из самых жестких действий полиции в ходе несанкционированного шествия. Jмбудсмен Татьяна Мерзлякова обратилась в главк с требованием разобраться в действиях полицейских. «Полиция в целом действовала спокойно, но вызывает вопросы сам факт задержания Зыкова, являющего правозащитником, представителем «ОВД-инфо» – организации, которая обязана соблюдать нейтральность во время проведения акций, просто человека, которого я знаю, как человека правозащитной, а не политической позиции. Ролики, которые размещены в интернете, характеризуют действия полиции с явными признаками нарушения», – прокомментировала Мерзлякова.

Добавим, сегодня также должны рассмотреть апелляцию на арест руководителя Штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. Ему ранее дали 39 суток.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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