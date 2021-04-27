Больницы не знают, как будут работать в майские: «Звоните в пятницу»

В поликлиниках Екатеринбурга пока точно не знают, в каком режиме больницы будут работать в период с 4 по 7 мая, когда объявлены дополнительные выходные. Некое решение должно быть принято во второй половине недели, – отвечают в колл-центрах. Минздрав области выпустил приказ, согласно которому запланированную амбулаторную и стационарную помощь переносить не должны.

«Новый День» обзвонил несколько городских больниц в Екатеринбурге и везде получил разные ответы на вопрос: «Как больница будет работать с 4 по 7 мая?». Так, в ЦГБ №2 ответили, что пока информации об этом нет. «Пока не знаем, как будем работать на следующей неделе. Звоните, уточняйте в четверг или пятницу. Если что-то поменяется, вам позвонят и отменят или перенесут прием», – сообщили в колл-центре городской больницы №2 Екатеринбурга.

В поликлинике ЦГБ №3 пациентов, у которых прием уже назначен на следующую неделю, заверили, что больница с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме, процедуры не отменяются. В поликлинике горбольницы №14 сказали, что пока никакой информации нет, скорее всего больница будет работать. В детской больнице №11 сказали, что ждут информацию от учредителей. Она должна поступить в конце недели.

Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало сегодня приказ, который регламентирует работу медицинских учреждений в период с 4 по 7 мая. В нем говорится, что ранее запланированную стационарную и амбулаторную помощь больницы отменять не должны. Это обозначает, что пациенты смогут прийти на прием к узким специалистам, на процедуры, если такое назначение было сделано ранее. То же касается, вероятно, и плановых госпитализаций и операций.

В остальном деятельность больниц будет регламентирована приказами главврачей. Но минздрав указывает, что обязательно должен быть дежурный врач, отказ в получении медицинской помощи не допускается. Первичная медико-санитарная помощь будет оказываться в условиях поликлиник, в том числе – неотложных отделений.

«Новый День» направил в министерство здравоохранения Свердловской области запрос с просьбой рассказать более подробно о графике работы учреждений. Если ответы поступят, мы их обязательно опубликуем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

Облсуд отказался выпускать из-под ареста сотрудника ОВД-Инфо. / ЕР: заставлять бюджетников голосовать на праймериз могут оппоненты партии. / Студентов вузов отправят на длинные майские. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»