Свердловские поликлиники с 4 по 7 мая должны работать в плановом режиме

Поликлиники Свердловской области во время дополнительных нерабочих дней с 4 по 7 мая будут принимать пациентов в плановом режиме. Помощь можно получить и амбулаторно, и в стационаре.

В начале текущей недели в больницах еще не знали о графике работы на предстоящие длинные майские выходные. В кол-центрах просили перезвонить в пятницу. Сегодня корреспонденту «Нового Дня» в нескольких больницах Екатеринбурга (№ 2, 3, 14) ответили, что поликлиники в период с 4 по 7 мая будут работать в плановом режиме – принимать и первичных больных, и тех, кто обратился повторно. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая будут работать отделения неотложной помощи.

В министерстве здравоохранения Свердловской области на запрос нашего агентства с конкретными вопросами о режиме работы медучреждений ответили, ссылаясь на приказ, о котором мы писали ранее.

«Медицинская помощь в плановой форме на амбулаторном и стационарном этапах, ранее запланированная на 4-7 мая, будет оказана в установленные сроки, – говорится в ответе за подписью замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой. – Руководителями медицинских организаций будет обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи в поликлинических отделениях, включая отделения неотложной медицинской помощи. Работа службы неотложной и скорой помощи, травматологических пунктов будет осуществляться в полном режиме».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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