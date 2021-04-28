Уральские синоптики дали прогноз на длинные майские выходные

На Среднем Урале до конца апреля сохранится умеренная погода с кратковременным дождем и без резких колебаний температуры воздуха. Но в майские выходные, которые в этом году продлятся целых десять дней, уже можно ждать потепления.

Как сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко, с 7 по 10 мая температура днем может повышаться до 18-24 градусов тепла. Осадков в первой декаде мая будет немного, но в отдельные дни первой пятидневки мая вероятны дожди.

По данным уральского гидрометцентра, в Свердловской области по-прежнему высокая пожароопасность по метеоусловиям. В ряде районов регистрируется четвертый класс горимости леса. Так как в ближайшие дни не прогнозируется обильных осадков, пожароопасность на территории региона будет расти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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