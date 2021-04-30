В последний день апреля на Урал вернулись снегопады (ФОТО)

В Екатеринбурге, как и недавно в центральной части России, выпал снег. Во многих районах снегопад был кратковременным, но жители юго-западной части города рассказали, что он длился около часа. Впрочем, и здесь снег быстро растаял. По данным синоптиков, в течение дня в городе ожидается дождь.

Уже с завтрашнего дня потеплеет – до 17-19 градусов, осадки не ожидаются. В целом на майские праздники синоптики обещают теплую погоду. Как ранее сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко, с 7 по 10 мая температура днем может повышаться до 18-24 градусов тепла. Осадков в первой декаде мая будет немного, но в отдельные дни первых дней мая вероятны дожди.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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