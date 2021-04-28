Оружие к пункту полиции в Краснолесье принес коллекционер

В пресс-службе ГУ МВД региона рассказали подробности, откуда появился снаряд и ящик с гранатами у дверей участкового пункта полиции в Краснолесье. Как выяснилось, покрытое ржавчиной оружие было не опасным. Арсенал нашел в лесу местный житель и решил сдать его правоохранителям.

«Хочу успокоить жителей и гостей Екатеринбурга. Арсенал, о котором идет речь, не являлся боевым и причинить беду людям не мог. А вот переполох мог выйти весьма серьезный, если бы его нашли и принесли в людное место подростки. Обнаружил находку 53-летний горожанин, проживающий на улице Чкалова. Это индивидуальный предприниматель, занимающийся коллекционированием монет и других старинных предметов. Врачи рекомендовали ему чаще гулять на свежем воздухе в лесу. Этим советом мужчина и воспользовался, но в лесопарковой зоне гулял не просто так, а с металлоискателем. При помощи этого прибора он и нашел схрон с подозрительными предметами. Все они были покрыты коррозией. Находились в цинковом ящике, спрятанном под слоем земли», – рассказал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в тайнике хранились два учебных корпуса от ручной противопехотной гранаты Ф-1 (более известна как «лимонка»), учебный выстрел от ручного противотанкового гранатомета, более 100 патронов от автомата и пулемета Калашникова калибра 7,62 мм и автоматный магазин.

Арсенал обследовали и изъяли специалисты по взрывным устройствам предприятия «Урал-Вымпел». Находку сотрудники полиции отправили на экспертизу, добавил Горелых.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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