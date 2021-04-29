В Екатеринбурге зоопарк и цирк заявили о проблемах с получением лицензии

Первую в России обязательную лицензию на использование животных в шоу получил дельфинарий из Екатеринбурга. Такие лицензии до 1 января 2022 года должны быть у всех зоопарков, мини-зоопарков, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева, в следующем году всех, кто не получил лицензию, будут привлекать к ответственности. Она же добавила, что у учреждений было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому порядку работы.

Но у тех, кто занимается животными, на это нашлись возражения. «Не могу согласиться с Россельхознадзором в том, что времени было предостаточно. В 2018 году появился документ о том, что будет лицензирование, в 2019 году опубликовали стандарты. 2020 год был годом пандемии, мы были в простое 119 дней, 40 миллионов рублей упущенная выгода. И за 2021 год мы должны выполнить все требования и подготовиться», – заявила директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Она отметила, что лицензирование, безусловно, необходимо, в том числе из-за того, что надо как-то регулировать работу многочисленных контактных зоопарков, в которых зачастую нарушаются правила содержания животных. Екатеринбургский зоопарк, по ее словам, все требования выполнит, хотя это будет непросто, но подавать документы на лицензию раньше осенне-зимнего периода там не намерены. Прилепина отметила, что в зоопарках животных гораздо больше, чем в цирках, но никаких отсрочек зоопаркам не давали.

У цирков же отсрочка есть – требования по размерам помещений они обязаны выполнить только к 2025 году. Об этом сегодня сообщила начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк. Она сказала, что необходимость этой отсрочки есть, потому что практически все цирки были построены до 2020 года, им нужно время на переоборудование (Екатеринбургский зоопарк, впрочем, тоже был построен раньше, – прим. ред.). Костюк добавила, что Росгосцирк будет подавать одну заявку сразу на все филиалы, здания в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле она назвала «образцово-показательными», но ряд филиалов по стране требуют доработок.

Добавим, лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других похожих заведениях ранее Россельхознадзором не выдавались. В Свердловской области кроме дельфинария заявку оставлял один из 37 существующих контактных зоопарков, но пакет документов оказался неверным, их вернули обратно. Пока лицензия есть только у дельфинария.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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