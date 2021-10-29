Парк Маяковского навсегда закрывает контактный зоопарк и вывозит животных

Контактный зоппарк «Морковкино» в парке Маяковского не будут открывать в следующем сезоне. По новым требованиям Россельхознадзора, для работы нужна лицензия, а чтобы ее получить – нужны вольеры с определенными параметрами, которые не получится построить в ЦПКиО. Кроме того, новое руководство парка назвало идею содержания животных «спорной»: «Такой формат не является естественным для жизни зверей и птиц», – сообщили в ЦПКиО, где зоопарк работал несколько лет.

Именно в формате фермы «Морковкино» проработало в обновленном парке всего два сезона – ферму оборудовали на месте старого контактного зоопарка (от которого в холодильниках остались трупы страуса и павлина). Всего там жили 30 видов животных и птиц – еноты, кролики, утки, гуси, павлины, сова и другие.

«Животные содержались в удобных вольерах, за ними ухаживали ветеринары, составляли им правильный рацион питания. Тем не менее, сама идея контактного зоопарка достаточно спорная – такой формат не является естественным для жизни зверей и птиц», – сообщили в ЦПКиО.

В парке также ссылаются на новые требования, которые вступают в силу с 1 января 2022 года, о чем ранее писал «Новый День». Все зоопарки, цирки, контактные зоопарки и океанариумы должны будут иметь лицензию Россельхознадзора. А чтобы ее получить, нужно соблюсти ряд строгих требований: нужны вольеры и клетки определенного размера и образца, ветеринарный надзор, питание и многое другие. Сейчас в Екатеринбурге лицензия есть только у океанариума.

«Парку необходимо было бы полностью перестроить зимние и летние вольеры. Учитывая нужные размеры, разместить городскую ферму на прежнем месте не получалось. Ситуацию осложняло и потенциально долгое проектирование, подготовка эскизов и других необходимых документов для строительства», – пояснили решение о закрытии зоопарка в ЦПКиО.

Всех животных, которые жили в контактном зоопарке, перевезут в центр реабилитации животных «Альфа» в Сысерти. Туда же перевезли и вольеры. Там уже живут медведи, волки, рыси и др. Животные в центре не эксплуатируются, находятся в максимально приближенных к естественной среде обитания условиях, за ними постоянно ухаживают специалисты, уверяют в ЦПКиО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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