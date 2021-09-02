Екатеринбургский океанариум получил бессрочную лицензию на использование животных в развлекательных целях

До конца 2021 года все цирки, зоопарки, зоосады, дельфинарии и океанариумы обязаны получить лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. В Свердловской области таких организаций порядка 30, но на сегодняшний день проверку прошел только Екатеринбургский океанариум, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, ООО КПК «Водный Мир» получил бессрочную лицензию на свою деятельность. Без лицензии Россельхознадзора организации не смогут работать после 1 января 2022 года. Однако в Свердловской области нет специализированных помещений для размещения животных, от которых откажутся их владельцы. Также в регионе не прописан порядок ветеринарных мер для ухода за животными-отказниками. Поэтому затягивание сроков с лицензированием может обернуться проблемой, отмечают в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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