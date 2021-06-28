Мертвые страус и павлин несколько месяцев лежали в морозилках ЦПКиО

Умершие на территории ЦПКиО страус и павлин несколько месяцев лежали в морозилках. Информацию подтвердил новый директор парка Павел Зубакин, подчеркнув, что содержать животных в муниципальном учреждении – это всегда очень нелегко, а проблемное наследство досталось ему от прежнего руководителя.

«Все животные достались нам от предыдущего руководства, без «медицинских карт» и историй болезни, без точных данных о возрасте. За ними следит квалифицированный персонал, составляет им рацион питания, при необходимости – обследуют приглашенные ветеринары. По естественным причинам звери и птицы иногда умирают: осенью – страус, летом – павлин (нет никакой массовой смертности). Оформление утилизации останков занимает определенное время – да, мы затянули с этим. Но уже сегодня подготовили необходимые документы и по всем правилам сдали страуса и павлина ветстанции на утилизацию», – написал Зубакин на своей странице в фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

В дело о взятке в «Титановой долине» вызвали священника (ФОТО). / В ГИБДД призвали пропускать спецтранспорт – за полгода 25 машин с маячками попали в аварии. / В Свердловской области выявлено 266 новых случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»