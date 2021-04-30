У городской ратуши начали устанавливать медиаэкран ко Дню Победы (ФОТО)

В центре Екатеринбурга идет подготовка к празднованию Дня Победы. Напротив входа в здание мэрии сегодня начали установку конструкций для размещения медиаэкрана, на котором будет транслироваться парад.

Несмотря на то, что впереди больше недели праздничных и нерабочих дней, работы решили начать в утренний час пик. Это спровоцировало недовольство автомобилистов и пассажиров общественного транспорта – рабочие перекрыли целую полосу движения, до сих пор проспект Ленина стоит в пробках.

Добавим, еще раньше начался монтаж сцены на Плотинке. Проход по набережной перекрыли заборами 20 апреля, за день до несанкционированного шествия оппозиции. Сцену до сих пор ставят, но огороженную площадь сократили: десять дней назад пройти от Ленина в сторону Малышева было невозможно ни у воды, ни по скверу, сейчас сквер и набережная с одной стороны открыты.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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