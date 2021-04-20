В мэрии объяснили появление заборов в центре города подготовкой к 9 Мая (ФОТО)

В Екатеринбурге на Плотинке сегодня начали устанавливать заборы. По официальному сообщению мэрии, это никак не связано с готовящимися акциями протеста в поддержку Навального. Как сообщили в Управлении культуры, начался монтаж концертной площадки для мероприятий 9 Мая – практически за три недели до парада Победы.

Добавим, до сих пор не опубликовано постановление о проведении праздничных мероприятий, также не начался поиск подрядчика, который организует все мероприятия, – хотя традиционно закупка объявляется в начале или середине марта, а к 20-м числам апреля уже объявляется победитель. Кроме того, так и не ясно, будет вообще концерт на 9 Мая или нет, сегодня стало известно, что «Бессмертный полк» переносится на 24 июня, ДИП сообщил, что в День Победы будет только парад. «Новый День» поинтересовался, будет ли праздничная программа, в мэрии сообщили, что пока однозначного ответа нет, вопрос будет решаться в пятницу на заседании оперштаба. Но сцену почему-то ставят.

Добавим, ранее стало известно, что центр города перекроют в 18:00 из-за репетиции парада, которая начнется в 22:00. В мэрии сообщили, что о раннем перекрытии их попросили военные, военные уверяют, что это не их решение.

Через час после того, как город перекроют, запланирована несанкционированная акция протеста в поддержку Навального.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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