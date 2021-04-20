Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге перенесут на 24 июня

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Свердловской области дважды: 9 Мая в формате онлайн, а 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация, состоится живое шествие. Об этом «Новому Дню» сообщил региональный организатор акции Валерий Басай.

«Мы готовимся сразу к двум форматам. Подавляющее большинство регионов в России выступили за перенос акции на более позднюю дату. У нас пока такое решение не принято, но я точно знаю, что шествие будет перенесено на 24 июня. Во-первых, сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Во-вторых, кто возьмет на себя ответственность за выполнение всех противоэпидемических требования во время акции? В 2019 году в «Бессмертном полке» участвовали 150 тысяч человек», – отметил собеседник агентства.

Валерий Басай рассказал, что в этом году онлайн-формат «Бессмертного полка» будет усовершенствован. Появился новый сайт 2021.polkrf.ru, куда с сегодняшнего дня все желающие могут загружать фотографии воевавших родственников. Сбор снимков продлится до 7 мая. В День Победы сайт начнет транслировать фотографии и истории фронтовиков, причем с привязкой к конкретному региону. Таким образом, организаторы учли ошибки прошлого года, когда на портал было загружено более 3 миллионов фотографий, которые шли одним потоком.

Что касается 24 июня, то для организации уличного шествия потребуется гораздо больше волонтеров, чем в прошлые годы. «Сегодня нам нужно 700 волонтеров. Проблема в том, что на шествии помогают обычно студенты, а в июне у них либо сессия, либо подготовка к вступительным экзаменам. Кроме того, необходимо провести четкий инструктаж: как встречать людей без масок, как обеспечить безопасность пожилых людей – а их очень много приходит на нашу акцию, – как «прорезать» толпу. Организация шествия в Екатеринбурге имеет сложность. Мы собираем людей в районе улицы Толмачева, а там «бутылочное горлышко». Раньше мы «прорезали» колонну двумя линиями волонтеров, чтобы упорядочить строй, а сейчас для обеспечения расстояния понадобится в 5-7 раз больше помощников-добровольцев», – отметил Валерий Басай.

Сейчас организаторы продолжают набор волонтеров для живого шествия «Бессмертного полка» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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