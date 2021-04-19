«Митинги после послания президента – это виртуозный ход»: политологи о новой акции в поддержку Навального

Сторонники Навального объявили масштабные акции протеста в городах России 21 апреля. В тот же день намечено послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. По мнению политолога Сергея Мошкина, оппозиционеры пошли на нестандартный и виртуозный ход с точки зрения политтехнологий. Какие бы важные заявления ни сделал глава государства в среду, информационную повестку все равно перебьют несанкционированные митинги.

«Конечно, выбор даты акции протеста неслучаен. Такая поспешность объясняется, по всей видимости, действительно ухудшающимся здоровьем Алексея Навального. Есть и вторая причина – вероятность признания ФБК экстремистской организацией со всеми вытекающими последствиями. Но главное, что дата совпадает с запланированным выступлением президента. Оглашение послания Федеральному собранию затянулось. Инсайды сообщают, что текст послания несколько раз переписывался. По этому факту можно судить, что для Путина это послание будет чрезвычайно важным. Сейчас идет выборный год, власть теряет популярность, рейтинг «Единой России» снижается. Это значимый и напряженный момент для президента, и именно в этот момент назначается протестный митинг. Со стороны оппозиционеров ход просто виртуозный. И это еще раз покажет дуальность нашей политики. Есть собственно Путин, официозный, стилистически казенный, и есть политическая сила, которую символизирует Навальный. По большому счету на политическом небосклоне России сейчас существуют только две эти фигуры», – отметил собеседник агентства.

Сергей Мошкин считает, что в Екатеринбурге на акцию в поддержку Навального выйдет примерно столько же людей, как было на январских митингах (то есть, несколько тысяч горожан). Но силовики будут действовать жестко против участников шествия, как было зимой.

«Если раньше акции протеста проходили только в крупных мегаполисах, то теперь и в небольших, типичных уральских городах жители выходят на митинги. Это все говорит о серьезных качественных изменениях в обществе. У людей пропадает страх. Но это порождает опасную ситуацию, так как силовики настроены решительно и не намерены отступать, а люди больше не боятся. Может получиться, что нашла коса на камень», – отмечает Мошкин.

Политолог и советник главы Екатеринбурга Александр Пирогов в беседе с «Новым Днем» сказал, что пока сложно прогнозировать, много ли людей выйдут на улицу 21 апреля. С одной стороны, штабы Навального находятся в полузаконсервированном состоянии, и не очень понятно, получится ли интернет-активность перевести в офлайн. К тому же, у многих могут быть личные причины не выходить – это в первую очередь страх судебных последствий. А с другой стороны, есть и факторы, которые подстегивают к участию в акциях. Пирогов отметил, что день, когда Путин выступит с посланием Федеральному Собранию, оппозиция выбрала, конечно же не случайно, а вот удачность места и времени встречи пока под вопросом. «Это самый центр Екатеринбурга, пешеходная зона, очень высокий пешеходный трафик. Но куда они дальше пойдут, какая будет тактика, сейчас сложно говорить. Возможно, все будет происходить жестче, чем раньше. Но опять же, пока это не известно».

Что касается возможного пересечения оппозиционеров с теми, кто придет посмотреть на репетицию парада, то, по мнению Пирогова, это маловероятно. «Я думаю, эти потоки будут разведены. Во-первых, оппозиции нет смысла соваться туда, где оцепление полиции. Во-вторых, много времени уже пройдет, чтобы эти люди могли рассеяться, хотя не исключено, что кто-то в индивидуальном порядке останется и до репетиции», – прокомментировал политолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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