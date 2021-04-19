МВД рассказало, что будет с теми, кто выйдет на митинг в поддержку Навального

Сегодня на главной странице официального сайта МВД России появилось обращение к гражданам, касающееся несанкционированных акций протеста 21 апреля в поддержку Навального.

МВД напоминает об опасности заразиться коронавирусом и призывает людей не ходить на эту акцию. «В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», – говорится в заявлении.

Тех же, кто вируса не боится, МВД предупреждает: «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности».

Как сообщал «Новый День», сторонники Навального объявили масштабные акции протеста в городах России 21 апреля. В тот же день намечено послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Политологи назвали такой ход нестандартным и виртуозным. Какие бы важные заявления ни сделал глава государства в среду, информационную повестку все равно перебьют несанкционированные митинги, считает, в частности, Сергей Мошкин.

Москва, Елена Владимирова

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