Акции протеста в поддержку Навального пройдут в пяти городах Свердловской области

Сторонники Алексея Навального намерены провести акции протеста в пяти городах Свердловской области. Помимо Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского в списке протестующих муниципалитетов оказались Первоуральск и Полевской. Информация о желающих выйти на митинг собирается на сайте «Свобода Навальному». Согласно этим данным, в Полевском собираются митинговать около 100 жителей, в Первоуральске – чуть более 300 человек.

Ранее в екатеринбургском штабе Навального сообщили, что ожидают на протестном митинге не менее 15 тысяч человек. Как сообщал «Новый День», акции протеста не согласованы с властями. В ГУ МВД призывают граждан отказаться от участия в них.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

На депутатский округ экс-директора цирка претендуют уже 10 человек. / В центре Екатеринбурга закрыли дендропарк «по техническим причинам». / Слух дня: в Первоуральске нашли нового претендента на мандат Госдумы вместо Муцоева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»