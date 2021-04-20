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Вторник, 20 апреля 2021, 16:40 мск

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Сторонники Навального анонсировали митинги в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском

Акции протеста завтра пройдут еще в двух крупных уральских городах – Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Об этом сообщает телеграм-канал екатеринбургского штаба Навального. Места проведения митингов не уточняются.

Ранее сторонники оппозиционера призывали протестующих отмечаться на карте сайта «Свобода Навальному». Согласно этим данным, в Нижнем Тагиле в поддержку Навального готовы выйти на улицы почти тысяча горожан, в Каменске-Уральском – чуть более 300 человек.

Как уже сообщал «Новый День», акция протеста также пройдет завтра вечером в центре Екатеринбурга. Параллельно в городе начнутся перекрытия центральных улиц для репетиции военного парада. Сегодня в Историческом сквере появились ограждения, как утверждают в мэрии, для монтажа сцены к 9 Мая. При этом праздничную программу ко Дню Победы в администрации города будут обсуждать только в пятницу.

Ранее в ГУ МВД региона предупредили граждан о недопустимости участия в несанкционированных массовых акциях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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