Фонд святой Екатерины готовит город к Пасхе (ФОТО)

Фонд святой Екатерины готовится к празднику Светлой Пасхи. Как и в прошлые годы, он украсит центр Екатеринбурга. В 2021-м это будут двухметровые композиции из живых цветов, которые появятся на улице Вайнера, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и у часовни святой Екатерины. Кроме того, в день Христова Воскресения на площади Труда появится пасхальное дерево, которое каждый желающий сможет украсить яйцами-писанками, приготовленными дома.

Также фонд организует световой спектакль – в ночь с 1 на 2 мая в момент начала пасхального богослужения на фасаде колледжа имени Ползунова с 22:00 до 00:00 покажут интерактивное поздравление. Его соберут из узнаваемых христианских образов и символов, которые будут вплетены в архитектуру здания.

Отдельно Фонд святой Екатерины поздравит врачей и сотрудников больниц, которые уже больше года сражаются с коронавирусом. Для них приготовят 10 тысяч куличей, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения обряд освящения проведет старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко.

Как сообщал «Новый День», доставку Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме а этом году взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Лампаду с огнем привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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