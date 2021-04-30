Екатеринбург встал в десятибалльные пробки (КАРТА)

Центр Екатеринбурга накануне продолжительных майских выходных встал в глухую пробку. Сервис «Яндекс» оценивает дорожные заторы в 10 баллов. Сильно затруднено движение транспорта по проспекту Ленина, улицам Малышева, Куйбышева, Свердлова, Готвальда, Восточной.

Как ранее писал «Новый День», сегодня вечером состоится очередная репетиция парада Победы, перекрытия центра начнутся с 20:00. Между тем, уже сейчас таксисты взвинтили цены на поездки. Чтобы доехать из центра города в любой район, придется заплатить как минимум 500 рублей по тарифу «эконом». Поездки с детьми обойдутся еще дороже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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